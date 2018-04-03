Саперы ЦВО освоили электрический способ взрывания

Алтайском крае, Республике Хакасия. Теперь свои навыки и знания они смогут использовать во время весеннего половодья при подрыве паводкоопасных рек в Челябинской области

В ходе лагерного сбора инженерных подразделений Центрального военного военнослужащие освоили огневой способ взрывания.

На комплексных занятиях по специальной подготовке личный состав изучил и сдал зачёт по требованиям безопасности при работе с взрывчатыми веществами. Военнослужащие, подготовив тротиловую шашку с капсюлем-детонатором и используя штатную машинку для подрыва (КПМ1), успешно выполняли подрывы.

Военные инженеры (ЦВО) зачастую используют свой опыт во время весеннего половодья при подрыве паводкоопасных рек в Челябинской области, Алтайском крае, Республике Хакасия.