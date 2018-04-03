Комментарий: Как завершится «дипломатическая война» между Западом и Россией?

Франция, Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — В последние дни между США и Европой с одной стороны и Россией с другой шла крупнейшая после окончания «холодной войны» «дипломатическая война»: США, Великобритания Германия и другие западные страны коллективно выслали более 150 российских дипломатов, что побудило российскую сторону принять ответные меры.

Как завершится эта «дипломатическая война»? Как будут развиваться отношения между Западом и Россией в будущем? Какое влияние это окажет на региональную и глобальную ситуацию?

Конфронтация между двумя сторонами может обостриться

Нынешний раунд конфликта между западными странами и Россией вспыхнул в виде «дипломатической войны». Непосредственным поводом стал инцидент с «отравлением» на территории Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля . В условиях неясности всех фактов западные страны начали коллективное противостояние с Россией. Это отражает тот факт, что отношения между Россией и Западом непрерывно ухудшаются, а противоречия продолжают обостряться.

Заместитель директора Исследовательского института международных проблем Фуданьского университета / Шанхай / Фэн Юйцзюнь в интервью корр. Синьхуа заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Грузией 2008 года и украинский кризис 2014 года вызвали повышенную озабоченность безопасностью со стороны западных стран. Соединенные Штаты обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, а Европа осудила российские кибератаки как способ влияния на политические процессы или выборы в некоторых странах, однако Россия отвергла все обвинения. В такой ситуации Великобритания использовала инцидент с «отравлением», чтобы принять жесткие меры, и вполне логично получила широкую поддержку своих западных союзников.

Фэн Юйцзюнь полагает, что «дипломатическая война» может обостриться. Западные страны, вероятно, примут такие меры, как замораживание российских корпоративных активов, бойкот Чемпионата мира по футболу и даже исключение российских банков из Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций /SWIFT/. Изоляция и санкции против России со стороны западных стран достигли наивысшей точки после окончания «холодной войны», однако, судя по нынешней ситуации, крупномасштабного регионального конфликта и вооруженного противостояния пока не будет.

Глубокие противоречия трудно преодолеть

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в воскресенье в интервью немецким СМИ заявил, что Германия по-прежнему открыта для диалога с Россией и надеется в конечном итоге «восстановить доверие». Это заявление министра СМИ расценили как «позитивный сигнал» для России, однако между Западом и Россией все еще есть непреодолимые глубокие противоречия.

Во-первых, усилились геополитические разногласия двух сторон. Фэн Юйцзюнь отметил, что, по мнению России, расширение НАТО на Восток равносильно обману России. Это — сжатие ее стратегического пространства и проявление мышления «холодной войны». Размещение Соединенными Штатами в Европе системы противоракетной обороны Россия также считает подрывом ее стратегического ударного потенциала. Вооруженный конфликт с Грузией и украинский кризис вызвали у Запада крайнее недовольство Россией.

Во-вторых, существует огромный разрыв в восприятии сторонами друг друга. Директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин в интервью корр. Синьхуа заявил, что «Россия на этом этапе прежде всего озабочена тем, чтобы у нее был достаточно высокий статус в мировой системе». «Россия определила для себя положение великой державы — полностью суверенной, которой никто не может указывать». «Я думаю, что это точка зрения не только российского руководства, но и российского народа. Я думаю, что и большая часть молодого поколения выступает с позиций суверенности, что стало неожиданностью для наших западных коллег».

По мнению аналитиков, Россия надеется, что ее внутренняя политико-социальная система и национальная безопасность получат широкое признание и уважение. Это, в свою очередь, противоречит пониманию безопасности европейскими странами и подрывает европейскую систему безопасности во главе с США и под защитой НАТО, которая установилась после окончания «холодной войны».

В-третьих, противоречия между двумя сторонами распространяются на внутреннюю политическую сферу. Фэн Юйцзюнь считает, что ранее противоречия между Западом и Россией концентрировались вокруг региональных конфликтов, сейчас же они распространяются на внутреннюю политику и даже затрагивают стабильность и ценности их политических систем. Президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве в президентские выборы России 2012 года, в то время как США раскритиковали Россию за вмешательство в президентские выборы США 2016 года. Такого рода противоречия продолжают углубляться и вести стороны к тупику, пространство для разрядки напряженности в отношениях очень ограничено, помимо некоторых острых вопросов двусторонние отношения сильно ограничены еще и внутренними политическими факторами.

Влияние на региональную и мировую обстановку

В международной ситуации происходят глубинные изменения, и на этом фоне если между США, Европой и Россией, являющимися ключевыми игроками на международной арене, продолжат разгораться «дипломатическая война», то она окажет глубокое влияние на ситуацию как на региональном, так и глобальном уровне.

Д. Тренин считает, что в условиях непрерывного усиления США давления на Россию, последняя «конечно, будет стремиться развивать отношения с другими странами, кроме Соединенных Штатов». «Есть некоторая возможность, в принципе, развивать отношения с Европой, хотя Европа — союзник США, но в Европе есть разные точки зрения на Россию, и в ведущих странах Европы, в принципе, есть желание более активно взаимодействовать, торговать, договариваться и т. д».