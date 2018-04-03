В России выступит певица Бебе

Испанская певица и актриса Бебе приедет в Москву с единственным концертом. Об этом сообщается на сайте Ponominalu.

Выступление Бебе пройдет в клубе «Известия Hall» 20 апреля. Исполнительница представит поклонникам свой последний альбом, Cambio de piel. Пластинка вышла в 2015 году.

Как отмечают организаторы концерта, Бебе посетит Россию впервые за последние пять лет. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Ponominalu.

Бебе — 39 летняя испанская певица Мария Ньевес Ребойедо Вила, обладательница премий Latin Grammy Awards. В ее дискографии четыре студийных альбома. Она снялась в таких фильмах, как «Беспокойная Анна», «Московское золото» и «Южнее Гранады».