Ещё
В России выступит певица Бебе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России выступит певица Бебе 

Lenta.ru 1 час назад
Испанская певица и актриса Бебе приедет в Москву с единственным концертом. Об этом сообщается на сайте Ponominalu.
Выступление Бебе пройдет в клубе «Известия Hall» 20 апреля. Исполнительница представит поклонникам свой последний альбом, Cambio de piel. Пластинка вышла в 2015 году.
Как отмечают организаторы концерта, Бебе посетит Россию впервые за последние пять лет. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Ponominalu.
Бебе — 39 летняя испанская певица Мария Ньевес Ребойедо Вила, обладательница премий Latin Grammy Awards. В ее дискографии четыре студийных альбома. Она снялась в таких фильмах, как «Беспокойная Анна», «Московское золото» и «Южнее Гранады».
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность311
Киевский прокурор появился на телевидении голым93
Стало известно о тайном счете Скрипалей106
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово53
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля27
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение