Участок Транссибирской магистрали в Тюменской области может пострадать от паводка

Для обеспечения работы участка Транссибирской железнодорожной магистрали в Тюменской области в период паводка проводится комплекс противопаводковых мероприятий совместно с сотрудниками МЧС РФ и администрациями городов и поселений, сообщает издание nashgorod.ru со ссылкой на сообщение правительства Тюменской области.

Так, сейчас проводятся работы по расчистке водоотводных каналов, от снега и льда очищаются мосты и лотки, производятся замеры русел рек, а также осматриваются сложные участки железной дороги. Данные меры направлены на предупреждение деформации железнодорожного полотна. В общей сложности работы ведутся на 74 километрах участка Транссибирской магистрали.

По прогнозам, самая сложная ситуация может возникнуть на станции Войновка. На время паводка там будет дежурить специальный противоразмывный поезд. Также сформированы аварийные бригады для возможного устранения последствий паводковых вод.