За плохую уборку накажут: Госжилнадзор проверит пермскую УК, с дома которой глыба льда упала на ребенка

Инспекция госжилнадзора Пермского края проведет выездную проверку в УК «Гарант»». Эта компания обслуживает дом на Маршала Рыбалко, 111, у которого 2 апреля на девятимесячного ребенка в коляске обрушилась наледь. Малыш получил тяжелые травмы головы.

3 апреля инспектор Госжилнадзора выехал на место происшествия.

— На крыше дома отсутствует наледь и снежный покров, — сообщили в ведомстве. — Предположительно, снежная масса сорвалась с козырька одного из балконов на верхних этажах. Точная картина будет установлена после проверки управляющей компании.

Также инспекция направила письмо в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова , в котором попросила чиновников в ближайшее время проверить качество уборки снега и льда с кровель жилых домов. Теперь представители районных администраций совместно с управляющими компаниями должны обойти каждый дом и проверить содержание крыш и карнизов балконов верхних этажей. За некачественную уборку в адрес УК выписываются штрафы. Сейчас количество проверяющих увеличено для того, чтобы уделить внимание каждому двору, сообщает мэрия.

— Администрации районов Перми должны жестче штрафовать УК за плохую уборку крыш. Кроме того, важно следить за состоянием балконов. Их очистка — это ответственность собственников жилых помещений. Если жители сами не могут убрать снег и лед со своих балконов, то они должны сообщить об этом в свою управляющую организацию. Сосульки на балконах представляют не меньшую опасность, чем на крышах. Жители должны уделить этому максимальное внимание, — сказал заместитель главы администрации Перми Сергей Романов