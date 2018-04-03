За плохую уборку накажут: Госжилнадзор проверит пермскую УК, с дома которой глыба льда упала на ребенка 

Инспекция госжилнадзора Пермского края проведет выездную проверку в УК «Гарант»». Эта компания обслуживает дом на Маршала Рыбалко, 111, у которого 2 апреля на девятимесячного ребенка в коляске обрушилась наледь. Малыш получил тяжелые травмы головы.
3 апреля инспектор Госжилнадзора выехал на место происшествия.
— На крыше дома отсутствует наледь и снежный покров, — сообщили в ведомстве. — Предположительно, снежная масса сорвалась с козырька одного из балконов на верхних этажах. Точная картина будет установлена после проверки управляющей компании.
Также инспекция направила письмо в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова, в котором попросила чиновников в ближайшее время проверить качество уборки снега и льда с кровель жилых домов. Теперь представители районных администраций совместно с управляющими компаниями должны обойти каждый дом и проверить содержание крыш и карнизов балконов верхних этажей. За некачественную уборку в адрес УК выписываются штрафы. Сейчас количество проверяющих увеличено для того, чтобы уделить внимание каждому двору, сообщает мэрия.
— Администрации районов Перми должны жестче штрафовать УК за плохую уборку крыш. Кроме того, важно следить за состоянием балконов. Их очистка — это ответственность собственников жилых помещений. Если жители сами не могут убрать снег и лед со своих балконов, то они должны сообщить об этом в свою управляющую организацию. Сосульки на балконах представляют не меньшую опасность, чем на крышах. Жители должны уделить этому максимальное внимание, — сказал заместитель главы администрации Перми Сергей Романов.
Ранее в управляющей компании «Гарант» рассказывали, что крышу дома на улице Маршала Рыбалко, 111 от наледи и снега почистили вовремя. А глыба льда упала с козырька балкона, который был обязан почистить сам хозяин квартиры. В СУ СКР по Пермскому краю 59.ru сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».