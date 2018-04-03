Юлия Барановская рассказала, как боролась за жизнь дочери

@baranovskaya_tvЮлия Барановская рассказала, как боролась за жизнь дочериЮлия Барановская (32) трогательно поздравила любимую дочь с днем рождения. С утра она опубликовала на своей странице в Instagram совместную фотографию и поздравительный пост. Выяснилось, что беременность протекала непросто и врачам пришлось бороться за жизнь девочки. Телеведущая поблагодарила врачей и близких за поддержку в тот непростой момент. Спустя десять лет Юлия хорошо помнит те дни: Моей девочке сегодня 10 лет — первый юбилей ❤❤️❤️ Десять лет назад в 10.05 утра я была самым счастливым человеком на свете: когда она родилась, когда я услышала ее крик и слова своего любимого доктора, что все отлично, что мы справились, она жива и здорова. Два месяца на пороховой бочке, два месяца в больнице, и только вера, молитва и поддержка близких людей помогли в той сложной ситуации… Я верила и молилась тогда, продолжаю и сейчас. У тебя все в жизни получится, у тебя очень сильный характер, ты очень талантливая, но самое главное — большая трудяга. Я молюсь за тебя и твоё здоровье, моя Яночка! Любовь Ивановна, спасибо вам за неё!

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 3 Апр 2018 в 1:03 PDT Телеведущая рассказывала в интервью, что Яна с детства с удовольствием занимается плаванием и танцами. Плюс ходит на спортивную гимнастику и говорит на двух языках — русском и английском. Юлия также хочет, чтобы ее дети говорили на китайском. Тем временем пользователи присоединились к поздравлениям в адрес Яны: «Поздравляю! С каждым годом она становится всё больше внешне похожа на Вас) Дочке успехов во всех начинаниях! С днём рождения Яночку!», «Она такая хорошая, добрая, милая. Всего ей самого лучшего. Любим!», «Поздравляю! хоть я и не фанат ваш, но как мама, вы фантастична. Вы самая, самая лучшая Мама, которая в принципе может быть». Читай также материал: Юлия Барановская сожалеет о годах, прожитых в гражданском браке.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 31 Мар 2018 в 3:39 PDT Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 11 Мар 2018 в 12:24 PST