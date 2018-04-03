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С 1 апреля по 15 июня в Монголии действует запрет на лов нерестящейся рыбы
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С 1 апреля по 15 июня в Монголии действует запрет на лов нерестящейся рыбы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 3 апреля /Синьхуа/ — С 1 апреля по 15 июня действует запрет на лов рыбы в период нереста во многих озерах и реках Монголии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды и туризма страны.
Ловля в период нереста запрещается из-за опасности исчезновения некоторых видов рыб в реках, озерах и других водоемах Монголии.
Поскольку различные виды рыб размножаются в разное время, даты подобных запретов могут варьироваться. В частности, с 1 августа по 20 октября не разрешается вылов рыбы из рода сигов, обитающей только в бассейне больших озер Дархатской котловины, с 30 августа по 30 октября — ловля омуля, с 5 сентября по 30 января — пыжьяна, с 15 июня по 31 августа — алтайского османа.
Как отметили в министерстве, нарушение правил рыболовства влечет наложение административного штрафа в размере пяти минимальных зарплат. —0—
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