С 1 апреля по 15 июня в Монголии действует запрет на лов нерестящейся рыбы

Улан-Батор , 3 апреля / Синьхуа / — С 1 апреля по 15 июня действует запрет на лов рыбы в период нереста во многих озерах и реках Монголии . Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды и туризма страны.

Ловля в период нереста запрещается из-за опасности исчезновения некоторых видов рыб в реках, озерах и других водоемах Монголии.

Поскольку различные виды рыб размножаются в разное время, даты подобных запретов могут варьироваться. В частности, с 1 августа по 20 октября не разрешается вылов рыбы из рода сигов, обитающей только в бассейне больших озер Дархатской котловины, с 30 августа по 30 октября — ловля омуля, с 5 сентября по 30 января — пыжьяна, с 15 июня по 31 августа — алтайского османа.

Как отметили в министерстве, нарушение правил рыболовства влечет наложение административного штрафа в размере пяти минимальных зарплат. —0—