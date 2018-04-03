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Daily Mirror сообщила о новых подробностях отравления Юлии Скрипаль
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Daily Mirror сообщила о новых подробностях отравления Юлии Скрипаль 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Московский Монитор
Как пишет британская газета, 150 тысяч фунтов стерлингов стали выручкой от продажи дома в Великобритании, который принадлежал брату Юлии Скрипаль Александру и его бывшей жене Наталье. Издание уточняет, что Александр в прошлом году умер «при невыясненных обстоятельствах».
Daily Mirror сообщает, что Юлия Скрипаль получила доверенность на использование этого счёта в конце февраля. Сейчас деньги находятся в одном из российских банков.
Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Вину за это преступление Лондон возложил на Москву. В Кремле все обвинения категорически отрицают.
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