Daily Mirror сообщила о новых подробностях отравления Юлии Скрипаль 

Как пишет британская газета, 150 тысяч фунтов стерлингов стали выручкой от продажи дома в Великобритании, который принадлежал брату Юлии Скрипаль Александру и его бывшей жене Наталье. Издание уточняет, что Александр в прошлом году умер «при невыясненных обстоятельствах».
Daily Mirror сообщает, что Юлия Скрипаль получила доверенность на использование этого счёта в конце февраля. Сейчас деньги находятся в одном из российских банков.
Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Вину за это преступление Лондон возложил на Москву. В Кремле все обвинения категорически отрицают.