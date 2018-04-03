Daily Mirror сообщила о новых подробностях отравления Юлии Скрипаль

Как пишет британская газета, 150 тысяч фунтов стерлингов стали выручкой от продажи дома в Великобритании , который принадлежал брату Юлии Скрипаль Александру и его бывшей жене Наталье. Издание уточняет, что Александр в прошлом году умер «при невыясненных обстоятельствах».

Daily Mirror сообщает, что Юлия Скрипаль получила доверенность на использование этого счёта в конце февраля. Сейчас деньги находятся в одном из российских банков.