Ещё
Утверждены новые стандарты управления многоквартирными домами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утверждены новые стандарты управления многоквартирными домами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Данные стандарты вводят ряд требований по качеству обслуживания потребителей и набору оказываемых услуг.
Правительство РФ утвердило новые стандарты сервиса организаций, управляющих многоквартирными домами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минстроя России.
Данные стандарты вводят ряд требований по качеству обслуживания потребителей и набору оказываемых услуг, в частности, в области порядка работы аварийно-диспетчерской службы, которой поставлены конкретные сроки реагирования на поступившую заявку. Сотрудники данной службы теперь обязаны приходить на работу с удостоверениями, носить бахили и иметь нашивку с ФИО на одежде.
В каждом подъезде, согласно закону, теперь должны быть размещены стенды с данными и тарифах на ЖКХ, уведомлениями о предстоящих работах, правилах безопасного использования газа и иными необходимыми жильцам сведениями.
ТК «Звезда»: последние новости
Скрипалей отравили гречкой – британские следователи нашли новый виток дела Мария Аронова устроила скандал из-за зарплаты прямо на сцене: видео Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по делу Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность311
Киевский прокурор появился на телевидении голым93
Стало известно о тайном счете Скрипалей106
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово53
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля27
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение