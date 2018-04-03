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За сбор валежника больше не оштрафуют
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За сбор валежника больше не оштрафуют 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С 2019 года сухие деревья, кустарники или их части, которые были повалены на землю из-за природных явлений — валежник, граждане смогут собирать беспрепятственно, не опасаясь нарваться на штраф.
Соответствующий закон 3 апреля Госдума единогласно приняла в третьем чтении. «За» проголосовали 419 депутатов.
Как заявлял ранее глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, принятие законопроекта будет способствовать очистке леса в целом, а также снизится риск возникновения лесных пожаров.
В документе предлагается внести изменения в статью 32 Лесного кодекса и приравнять валежник к недревесным ресурсам, то есть грибам и ягодам.
Пока что граждане не могут собирать упавшие деревья в лесах без разрешения местных властей, получение которого может занимать до четырёх месяцев.
Одновременно за вырубку сухостойных деревьев на землях лесного фонда предусмотрена уголовная ответственность.
Как следствие, в одних регионах власти не препятствуют местным жителям в сборе валежника, а в других, наоборот, требуют от граждан оформлять в аренду лесные участки или получать разрешения от арендаторов, соблюдать регламенты по лесозаготовке, оплачивать сбор и транспортировку.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал закон и отметил, что сегодня радостный день, потому что Дума принимает подобный документ.
Николай Николаев, в свою очередь, отметил, что инициатива принимается в интересах населения.
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