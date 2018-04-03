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Жители Реутова выбрали для первоочередного благоустройства парк «Фабричный пруд»
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Жители Реутова выбрали для первоочередного благоустройства парк «Фабричный пруд» 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Жители Реутова большинством голосов выбрали городской парк «Фабричный пруд» для включения в государственную программу по формированию современной городской среды в 2018 году, в голосовании приняли участие 33 тысячи человек, сообщил во вторник Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.
Восемнадцатого марта на избирательных участках в Реутове прошло рейтинговое голосование.
«Жителям Реутова были предложены на выбор сразу три зеленые зоны: Центральный городской парк, парк «Фабричный пруд» и сквер у ДК «Мир». За первоочередное благоустройство городского парка «Фабричный пруд» было отдано 43%», — сказал Каторов.
Он добавил, что за обновление Центрального городского парка и территории за ДК «Мир» соответственно отдали 32,96% и 24,04% проголосовавших. Протокол о результатах народного рейтингового голосования по отбору общественных территорий подписала территориальная счетная комиссия Реутова.
По данным агентства, в парке «Фабричный пруд» специалисты ландшафтного дизайна планируют воссоздать искусственные холмы и впадины, для любителей активного отдыха установят инвентарь для настольного тенниса, и обустроят новый «панда-парк». Помимо этого, в Центральном парке запланирована установка комплекса подсчета посетителей. Будут произведены ремонт дорожно-тропиночной сети, дренажной системы, установлены скамейки с зарядкой для мобильных гаджетов и новые площадки с игровыми элементами. Территорию за ДК «Мир» планируют благоустроить в едином ключе с существующими парками города.
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