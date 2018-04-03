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Аналитический экологический центр в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию в конце года
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Аналитический экологический центр в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию в конце года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Аналитический экологический центр в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.
«Ввести в эксплуатацию аналитический экологический центр планируется в конце 2018 г. В настоящее время ведутся работы по устройству внутреннего водопровода, а также монтаж перегородок в здании», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что объект возводится вблизи дер. Жуковка (ТАО, поселение Первомайское). Двухэтажное здание экологического центра будет разделено на два функциональных блока: лабораторный и складской, — и предназначено для оказания аналитических услуг организациям по оценке содержания полезных ископаемых в минеральном сырье и состояния почв. Общая площадь строения составит 7,8 тыс. кв. м. На прилегающей территории создадут автостоянку на 35 машиномест. Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ЗАО «Авуар-инвест».
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах «новой» Москвы. В настоящее время на стройплощадке в Жуковке комитет проводит внеплановую проверку. Инспекторы проверяют исполнение ранее выданного предписания. По итогам проверки будут приниматься дальнейшие меры в случае необходимости», — заключил О. Антосенко.
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