Аналитический экологический центр в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию в конце года

Аналитический экологический центр в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Ввести в эксплуатацию аналитический экологический центр планируется в конце 2018 г. В настоящее время ведутся работы по устройству внутреннего водопровода, а также монтаж перегородок в здании», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что объект возводится вблизи дер. Жуковка (ТАО, поселение Первомайское). Двухэтажное здание экологического центра будет разделено на два функциональных блока: лабораторный и складской, — и предназначено для оказания аналитических услуг организациям по оценке содержания полезных ископаемых в минеральном сырье и состояния почв. Общая площадь строения составит 7,8 тыс. кв. м. На прилегающей территории создадут автостоянку на 35 машиномест. Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ЗАО «Авуар-инвест».