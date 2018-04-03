Погоня за должником. Просроченные алименты — как дорога в новую жизнь?

В понедельник в Алтайском крае началась очередная акция по отлову должников на дороге. Водителей, на которых «висят» неоплаченные штрафы, налоги, коммунальные услуги и алименты, будут останавливать сотрудники ГИБДД совместно со службой судебных приставов.

Оплачивать долги можно на месте. В противном случае есть риск лишиться движимого имущества — автомобиля. В прошлом году приставы совместно с дорожной инспекцией провели 34 подобных мероприятия — остановлено 6300 автомобилей должников, взыскано почти 3 млн рублей.

Электронный поводок

С каждым годом система контроля за гражданами, их долгами и деньгами улучшается и усиливается. Вероятно, не за горами тот день, когда списание в пользу кредитора будет производиться почти автоматически.

Пока электронная система списания долгов, а в прошлом году оно в крае применялось 2 млн раз, работает следующим образом: кредитор, чаще всего это управляющая компания — фиксирует задержку оплаты сверх установленного срока и формирует требование к службе судебных приставов о взыскании. Для этого многие управляющие компании содержат раздутый штат юристов. Закон позволяет требовать солидарного взыскания долга — то есть со всех, проживающих в квартире, а не только с собственника. Поэтому за долг в 10 тыс. рублей у семьи могут одномоментно забрать сразу 50 тыс. рублей — если в квартире, к примеру, проживает муж с женой, тесть, тёща и престарелая бабушка. Конечно, списание происходит не сразу. Сначала пристав отправляет в адрес должника бумажное письмо с предложением добровольно, в пятидневный срок, оплатить долг. Письмо не заказное, приходит на обычный разбитый почтовый ящик в подъезде, заваленный рекламной макулатурой. Проходит пять дней, срабатывает солидарная ответственность, и по одному нажатию кнопки мыши семья лишается денег — на лекарства бабушке, оплату детского сада, продукты. Одномоментное изъятие из семьи крупной суммы провоцирует образование новых долгов. Чтобы этого избежать — стоит, вероятно, иметь финансовый резерв семьи не в банке на счетах, а в виде реальных бумажных денег.

Ещё одной мерой подстраховки от одномоментной потери крупных средств должен стать постоянный мониторинг своих долгов на сайтах Госуслуги, где они отображаются, и в Банке данных исполнительных производств.

Пока возможностью электронного списания средств с упоением пользуются организации коммунальной сферы. Но, у прочих кредиторов тоже есть такая возможность. Жителям Алтайского края стоит осознать, что жить дальше придётся в обновлённой реальности, где вклады, банковские карточки, деньги в электронном виде являются во многом фикцией — их могут в любой момент списать под любым предлогом, заблокировать, а на возврат уйдёт много времени.

Капкан для папаши

Но фикцией могут оказаться не только электронные деньги, но и все документы должника. С марта этого года у судебных приставов появилась возможность инициировать по согласованию с кредитором процедуру признания должника безвестно отсутствующим. То есть почти умершим. Это касается должников, которых не могут найти больше года — сейчас таких больше 100 в крае. Обычная ситуация, когда отец-алиментщик уезжает в какую-нибудь Мурманскую область , работает там полулегально, деньги на содержание ребёнка не платит, а найти его не могут. Кредитор, в данном случае мать с ребёнком, может согласиться признать такого папашу безвестно отсутствующим. Это позволит ей получать социальные выплаты на ребёнка, как при потере отца.

Непосредственно для пропавшего должника это значит аннулирование всех его документов — паспорта, водительских прав, СНИЛС, ИНН и прочих. Человек исчезает из правового поля государства — не может купить билет на поезд или самолёт, открыть счёт в банке, ездить на машине, получать пенсию, не может устроиться на официальную работу. Правда, физически паспорт у него никто не отбирает, и он какое-то время может арендовать жильё. Может работать в небольших фирмах, получая, по договорённости, зарплату в конверте.

Новая жизнь без документов открывает перед злостным алиментщиком и другие возможности — кредитные организации перестанут искать должника и начнут взыскивать долги с наследников — если есть, что наследовать. Но жить будет всё рано хлопотно.

Уменьшить алименты

Куда проще не создавать ситуаций, связанных со злостным уклонением от уплаты алиментов. Самый простой — не заводить детей с женщиной, в которой не уверен на все сто процентов. А если дети появились — обеспечивать их до совершеннолетия, вне зависимости от решений и эмоций матери ребёнка. И не бегать от судебных приставов, а сотрудничать с ними, искать возможность оставаться в правовом поле.

Ещё один путь — в судебном порядке определить справедливый размер алиментов, в том числе уменьшить их. Есть обстоятельства, когда суд может удовлетворить иск о снижении размера денежных сумм, выплачиваемых в качестве алиментов.

К числу таких обстоятельств закон относит потерю алиментоплательщиком дееспособ— ности, необходимость оказывать финансовую поддержку нетрудоспособным родителям и другим несовершеннолетним детям, рождённым в новом браке. Также можно уменьшить размер алиментов, если плательщик имеет настолько высокий доход, что сумма взысканных с него алиментов значительно превышает необходимые расходы на ребёнка.

Закон стоит на страже интересов ребёнка. Долги на детей — самые актуальные для службы судебных приставов — нерадивых отцов ищут упорно и долго. А самые удобные долги — коммунальные. Очевидно, что долгов лучше не иметь. А если они появляются — не доводить до включения приставами всей поисково-ограничительной машины. Организованная охота на должника всегда создаёт много проблем. Прежде всего — самому должнику.

Мнение власти

И. о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Дмитрий Лабутин:

— У пристава два инструмента для взыскания долгов — электронный, который можно использовать, не выходя из кабинета, и классический. В прошлом году вынесено почти 1,5 млн постановлений о списании денежных средств со счетов граждан. Плюс 175 тыс. постановлений о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств. И 223 тыс. постановлений об удержании заработной платы по месту труда должников.

А меры классического воздействия — почти 13 тыс. постановлений об аресте имущества при непосредственном общении с должниками. Арест на имущество можно накладывать, если сумма взыскания превышает 3 тыс. рублей. Стоимость арестованного имущества за прошлый год по всем категориям должников — больше 9 млрд рублей, на реализацию передано имущества больше чем на 3,5 млрд рублей.

В прошлом году было возбуждено 8800 административных материалов в отношении должников и 960 уголовных дел. 947 должников по алиментам привлечены к уголовной ответственности.

Сумма денежных средств, взысканная на содержание детей, в 2017 году составила 216,5 млн рублей, при среднем значении на одно исполнительное производство в 204 тыс. рублей. В 2018 году запланировано проведение трёх специальных акций по защите прав детей: «Твой ребёнок оканчивает школу», «День защиты детей» и «Собери ребёнка в школу». А по итогам года мы традиционно рассылаем «письма счастья».