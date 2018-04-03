Startup Hub — ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 пройдет в многофункциональном концертном комплексе «Янтарь-холл» ( г. Светлогорск ). Startup Hub — специальная образовательно-конкурсная программа Форума, нацеленная на подготовку будущих предпринимателей, формирование у них деловых навыков, а также изучение передовых технологий, решений и идей, которые способствуют созданию эффективных проектов в различных секторах экономики.

11 апреля, в первый день Форума, в рамках Startup Hub состоится образовательный интенсив с участием экспертов из сферы инноваций. Юрий Ярцев, основатель школы стартапов RUSSOL, расскажет, как создать перспективный проект с нуля, и поговорит о закономерных этапах развития стартапа. Эксперт RUSSOL Ирина Андреева продемонстрирует методики выявления потребностей потенциальной аудитории и покажет, как правильно продвигать проект на рынок. Секреты проведения эффективных PR-кампаний для инновационных продуктов раскроет специалист по связям с общественностью частной космической компании «Даурия Аэроспейс» Виталий Егоров . Руководитель направления по стратегической работе с персоналом и внутренним коммуникациям Агентства стратегических коммуникаций «Пророк» Лаура Светлова расскажет об особенностях формирования «заряженной» на результат команды в рамках стартап проектов. Управляющий партнер Ассоциации адвокатов «Адвокатское бюро города Москвы „Легис Практик“ Константин Злобин расскажет о защите исключительных прав в области владения и распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, а также проведет юридическую экспертизу проектов участников Startup Hub: оценит существующих рисков; проанализирует выбор организационно-правовой формы ведения бизнеса, формирование органов управления, структурирование сделок по привлечению инвестиций.

В завершение первого дня Startup Hub пройдет нетворкинг-сессия и экспертный разбор проектов, по итогам которой будут выбраны участники, прошедшие в финал.

На следующий день финалистам Startup Hub предстоит презентовать свои проекты и ответить на вопросы совета жюри, куда войдут представители Ассоциации по защите интеллектуальной собственности IPChain, онлайн-школы стартапов RUSSOL, Фонда „Сколково“ , Федерации интеллектуальной собственности, Балтийского федерального университета имени И. Канта, а также эксперты Молодежного парламента при Государственной Думы Российской Федерации . Авторы лучших работ получат ценные призы и возможность воплотить проекты в жизнь.

»Startup Hub — площадка, где в одном месте соберутся стартапы, начинающие предприниматели, а также отраслевые эксперты и инвесторы. Чтобы обменяться опытом, наладить связи и получить вдохновение. Уверен, увижу на площадке идеи и стартапы, чьи сервисы и продукты нацелены на потребности людей. Именно они изменят облик нашего будущего, сделав людей счастливее, богаче, а страну сильнее и конкурентоспособнее", — говорит основатель школы стартапов RUSSOL Юрий Ярцев.

"Проведение Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum и программы Startup Hub — важная составляющая в процессе развития цифровой экономики и становления отрасли инновационных проектов в РФ . В качестве организаторов форума мы рассчитываем не только привлечь внимание к теме развития стартапов, но и показать, что интеллектуальная собственность в России находится под надежной защитой законодательства", — отмечает президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский

"Мы уверены, что в ближайшей перспективе именно венчурные инвестиции, инновационные технологии и стартапы станут катализатором экономического подъема и принесут пользу во многих сферах жизни. Мы приглашаем начинающих предпринимателей принять участие в Startup Hub и получить шанс реализовать свой проект", — говорит Антон Пронин , директор Центра юридических технологий ИТ кластера Фонда «Сколково».

Дополнительная информация на сайте форума.

Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018:

E-mail: pressa@ipquorum.ru: Tел: +7 (495) 203-71-62 Справочная информация:

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности — IPQuorum 2018: «Интеллектуальная собственность — новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии», который проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ассамблеи народов Евразии.

Мероприятие состоится 11-12 апреля 2018 года в Калининграде

Организаторами форума выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах — членах ЕАЭС , СНГ, странах БРИКС

Форум проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации , Союза журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АКПиТ) и Международной конфедерации журналистских союзов.

Форум призван стать авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики.

IPQuorum — первая коммуникационная платформа, которая свяжет участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов.

Ассоциация IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности")

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк «Новый век».

Главная задача Ассоциации — реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой «инфраструктуры доверия» принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности для сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Роспатент, «Литрес», Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru и другие. Планируется подключение к проекту Кыргызпатента и Евразийской патентной организации, создание узлов сети и цифрового репозитория на базе Госфильмофонда России, сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм» и Национальной электронной библиотекой.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП)

Международная неправительственная организация в области коллективного управления правами «Евразийская конфедерация обществ правообладателей» (ЕАКОП) создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран — членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории.

Деятельность ЕАКОП осуществляется в соответствии с лучшими традициями и практиками в сфере коллективного управления. При этом члены Конфедерации стремятся учитывать в своей работе современные реалии, связанные с развитием цифровых технологий и появлением новых способов передачи информации.