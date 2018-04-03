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«Кто в ЕР может составить конкуренцию Глебу Никитину, зависит от того, как серьезно подойдут к праймериз»
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«Кто в ЕР может составить конкуренцию Глебу Никитину, зависит от того, как серьезно подойдут к праймериз» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«С моей точки зрения, тот факт, что глава государства поставил Глеба Никитина временно исполняющим обязанности, указывает на то, что именно его хотел бы видеть в качестве губернатора Нижегородской области. Поскольку »Единая Россия» всегда поддерживала президента, в данном случае она просто должна была по логике принять это как некую директиву для себя и не тратить время на праймериз при выборе кандидата.
Хотя тут возможны разные варианты. Собственно говоря, сейчас будет формироваться правительство России, и есть некая вероятность того, что тот же Глеб Никитин может быть востребован, отозван из Нижегородской области. Вряд ли он уйдет до чемпионата мира по футболу, скорее после — в значительности степени по тому, как проведет эти мероприятия в нашем городе. У меня предположение такое: Глеб Никитин отправлен сюда президентом на своего рода стажировку. Успешно пройдет ее — будет кооптирован в правительство.
Что касается того, кто на праймериз может составить конкуренцию Глебу Никитину в рядах «Единой России», все зависит от того, насколько серьезно к этой процедуре будут подходить. Если праймериз имеют заведомо предсказуемый конец, то есть, Глеб Никитин и никто другой, соответственно, каких-то серьезных кандидатов мы ожидать не вправе. Будут некоторые люди, которые будут изображать соперников, оппонентов, но на самом деле составят видимость конкуренции.
Модель национального референдума, в которую фактически превратились президентские выборы, чревата тем, что создает матрицу на региональном уровне, когда любой кандидат в губернаторы от правящей партии, тем более поддержанный президентом, будет сам формировать для себя своих соперников на губернаторских выборах».
Фото Вячеслава Сенникова.
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