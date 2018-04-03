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Депутат Мосгордумы Ренат Лайшев подвел итоги прошедшего года
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Депутат Мосгордумы Ренат Лайшев подвел итоги прошедшего года 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Депутат Московской городской Думы Ренат Лайшев рассказал жителям районов Коньково и Теплый Стан о том, чего же удалось достичь за истекший год.
А сделано немало. Это и открытие пешеходного перехода у метро «Теплый Стан», и включение в программу реновации старых домов, и улучшение транспортной ситуации на улице Виноградова, поддержка инициатив граждан и многое другое.
Сухие цифры статистики показывают, что за 2017 год от жителей поступило 121 обращение, по которым в различные инстанции было направлено 128 запросов. В итоге 58 вопросов, которые москвичи поставили перед депутатом, удалось решить положительно.
Всего же за год на прием к депутату обратилось 496 человек.
Большинство проблем, с которыми пришли люди, были связаны с работой исполнительной власти. Также граждане обращались к депутату по вопросу наведения порядка в сферах ЖКХ и дорожно-транспортной инфраструктуре.
Немало делается для популяризации здорового образа жизни среди населения и развития параолимпийского спорта. Открыты группы скандинавской ходьбы, в которых занимается свыше 250 человек.
Работа с молодежью велась по разным направлениям. Для самых маленьких обустроили детские площадки. Школьников активно привлекали к спорту, а также к участию в экологических акциях, объясняя важность сохранения окружающей среды и обучая ребят правильному поведению на природе и в городе.
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