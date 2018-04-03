Mila о карьерных планах: «Главная цель — The International»

Мила Mila Алиева рассказала «Maтч ТВ» о гендерных стереотипах в Dota 2, и о том, как ей удалось справиться с критикой зрителей. По словам Алиевой, главной целью для нее является попадание на The International в качестве комментатора.

Mila

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О гендерных стереотипах в киберспорте

«Если речь идет об обычных девушках-геймершах, то по большей части [парни к ним относятся] отрицательно. Считаю, что в основном в этом виноваты стереотипы и сами девушки. Стоит только зайти на Twitch, ты такое увидишь, что становится стыдно. Поэтому нельзя сказать, что это отношение беспочвенное. Но не зря я отметила стереотипы. Очень часто, если я начинаю говорить в войс-чат, слышу шутки на уровне третьего класса про борщ и кухню. Ребята, а вам оно надо? Вы же зашли поиграть, ваша цель — победа. А такие слова явно не помогут наладить взаимодействие с командой»

О критике в сообществе

«Это очень тонкий момент, на котором хотелось бы остановиться. Я была первым комментатором-девушкой в «дота-сообществе» на территории СНГ, которую встретили явно не с распростертыми объятиями. Но на это были причины: на мой взгляд, в самом начале я достаточно слабо комментировала. Невероятно нервничала на трансляциях, и это прекрасно чувствовали зрители. Но таково наше сообщество — тут не стоит искать поддержки. Меня подобная ситуация расстраивала. Однако я отлично понимала, что многие хотели бы оказаться на моем месте, поэтому стала активно работать над самой главной своей проблемой на том этапе — нервозностью. Нашла хорошего тренера — он заставлял меня выступать перед незнакомыми людьми. Затем составила список задач, над которыми нужно поработать, чтобы даже те, кто в самом начале меня не принимал, оценили мой труд. И, к счастью, многие критики его отметили».

О главной цели в профессии

«У всех комментаторов, как и игроков, главная цель — The International. Приглашение туда говорит о том, что ты чего-то стоишь. Пока я могу об этом только мечтать. Но, надеюсь, в конце концов я буду достойна этого турнира».

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