Новая сыроварня в городском округе Шаховская откроется 4 апреля

Открытие сыроварни состоится на территории кооператива «Усадьба Поседкино» в городском округе Шаховская 4 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин 4 апреля примет участие в открытии новой сыроварни. Официальное открытие сыроварни состоится на территории сельскохозяйственного потребительского кооператива «Усадьба Поседкино» в городском округе Шаховская», — говорится в сообщении.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Усадьба Поседкино» зарегистрирован в 2007 году. Основное направление деятельности — молочное животноводство.

«Долгое время кооператив не действовал, пока в 2016 году не получил грант на развитие материально-технической базы и оборудования для производства сыров в размере 24,58 миллиона рублей. На эти деньги было приобретено оборудование для производства сыра, для обработки и анализа молока, сортировочное, упаковочное и холодильное оборудование, автопогрузчики, автомобили. Сегодня в состав кооператива входят девять хозяйств», — отметил Разин.

В открытии сыроварни также примут участие главы крестьянских фермерских хозяйств городских округов Шаховская, Истра Мытищи , Дмитровского района, и фермеры из девяти хозяйств Тверской, Калужской, Ленинградской и Ярославской областей.

Далее состоится посещение площадки под модульную сыроварню ИП К (Ф) Х «Ройгас», вблизи деревни Лобаново. После чего все участники мероприятия сядут за круглый стол и обсудят вопроса развития малых форм хозяйствования.