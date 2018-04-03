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Новая сыроварня в городском округе Шаховская откроется 4 апреля
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Новая сыроварня в городском округе Шаховская откроется 4 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Открытие сыроварни состоится на территории кооператива «Усадьба Поседкино» в городском округе Шаховская 4 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин 4 апреля примет участие в открытии новой сыроварни. Официальное открытие сыроварни состоится на территории сельскохозяйственного потребительского кооператива «Усадьба Поседкино» в городском округе Шаховская», — говорится в сообщении.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Усадьба Поседкино» зарегистрирован в 2007 году. Основное направление деятельности — молочное животноводство.
«Долгое время кооператив не действовал, пока в 2016 году не получил грант на развитие материально-технической базы и оборудования для производства сыров в размере 24,58 миллиона рублей. На эти деньги было приобретено оборудование для производства сыра, для обработки и анализа молока, сортировочное, упаковочное и холодильное оборудование, автопогрузчики, автомобили. Сегодня в состав кооператива входят девять хозяйств», — отметил Разин.
В открытии сыроварни также примут участие главы крестьянских фермерских хозяйств городских округов Шаховская, Истра, Мытищи, Дмитровского района, и фермеры из девяти хозяйств Тверской, Калужской, Ленинградской и Ярославской областей.
Далее состоится посещение площадки под модульную сыроварню ИП К (Ф) Х «Ройгас», вблизи деревни Лобаново. После чего все участники мероприятия сядут за круглый стол и обсудят вопроса развития малых форм хозяйствования.
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