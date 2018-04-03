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Новая сыроварня откроется в городском округе Шаховская
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Новая сыроварня откроется в городском округе Шаховская 

360tv.ru 1 час назад
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин примет участие в открытии новой сыроварни 4 апреля. Об этом сообщила пресс‐служба Минсельхоза Московской области.
4 апреля состоится официальное открытие сыроварни на территории СПОК «Усадьба Поседкино» в городском округе Шаховская. На сегодняшний день, в состав кооператива входят девять хозяйств. В рамках мероприятия участники круглого стола обсудят вопросы развития малых форм хозяйствования.
Долгое время кооператив не действовал, пока в 2016 году не получил грант на развитие
материально-технической
базы и оборудования для производства сыров в размере 24,58 млн рублей. На эти деньги было приобретено оборудование для производства сыра, для обработки и анализа молока, сортировочное, упаковочное и холодильное оборудование, автопогрузчики, автомобили
— Андрей Разин.
В открытии сыроварни также примут участие главы крестьянских фермерских хозяйств городских округов Шаховская, Истра, Мытищи, Дмитровского района, и фермеры из девяти хозяйств Тверской, Калужской, Ленинградской и Ярославской областей.
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