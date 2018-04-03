В РАН предложили оценивать работу органов власти по академической методике

" (Президент РАН) Александр Михайлович Сергеев написал письмо о том, что надо бы взять за основу тот подход, который выбрало ФАНО , и создать на этой основе методику оценки организаций, которая была бы единой для всех федеральных органов исполнительной власти", — сказал Хохлов.

На пресс-конференции были представлены результаты оценки результативности академических организаций, которую проводили Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) вместе с Российской академией наук. Оценку прошли 454 института. К первой, самой высокой категории отнесены 142 организации (31%), ко второй — 205 институтов (45%) и к третьей, низшей категории — 107 (24%) организаций.

В основу оценки было положено сочетание экспертного подхода и учета наукометрических данных о результативности институтов. Для анализа качества работы институтов также использовались сведения об их работе в области фундаментальных исследований, об участи в социально-экономическом развитии своих регионов, кадровом составе и другое.