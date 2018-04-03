В Крыму определили, какой будет придорожная инфраструктура «Тавриды»

Все для отдыха

Конкурс проходил в двух номинациях: «Лучший архитектурный облик многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) вдоль трассы „Таврида“ и „Лучший архитектурный облик автозаправочных станций“. В первом победителем признано зарегистрированное на полуострове ООО „МФК „Тавриды“, которая входит в концерн „Строительные концепции“. Одним из направлений деятельности концерна является разработка бизнес-идей развития сетей многофункциональных дорожных комплексов с объектами дорожного сервиса. По словам генерального директора ООО „МФК „Тавриды“ Рината Салимова, у компании большой опыт подобной работы на материковой части России

— Для Крыма мы предложили уникальный проект, учитывающий специфику региона, — рассказал он „РГ“. — Документ разработан в сотрудничестве с зарубежными архитекторами и проектировщиками европейских проектных бюро. Из-за санкций мы не можем назвать их, но у них богатый опыт не только разработки подобных проектов в европейских странах, но и воплощения их на практике. Прежде чем проектировать МФЗ для Крыма, зарубежные специалисты приезжали на полуостров, знакомились с местностью и учли все особенности: от климатических и ландшафтных до специфики Крыма как курортного региона.

На участке автомагистрали „Таврида“ от Керчи до Севастополя планируется строительство шести МФЗ, четыре из которых появятся в республике: по одной в Ленинском и Кировском районах и две — в Белогорском. Каждая будет включать в себя несколько объектов, обеспечивающих качественно новый уровень сервиса и услуг. Поскольку речь идет о придорожной инфраструктуре, на территории МФЗ предусмотрена многотопливная АЗС, в том числе для зарядки электромобилей. Такого транспорта в Крыму пока немного, но в перспективе он будет набирать популярность. Также предусмотрены станции техобслуживания автомобилей с автомойками, раздельные парковки для автобусов (не менее чем на 20-25 машино-мест), легковых автомобилей (50-100 машино-мест) и охраняемая стоянка грузового транспорта (на 25-30 машино-мест). Еще планируется вертолетная площадка, для того чтобы можно было, например, оперативно доставить в больницу пострадавшего в ДТП.

Кроме того, в МФЗ организуют зоны отдыха с детской игровой площадкой и искусственным озером, которое будет выполнять функцию противопожарного водоема. Естественно, будут кафе и рестораны, позволяющие единовременно обслужить не менее 50 гостей. Кроме того, объекты ретейла, супермаркет, в том числе павильон для розничной торговли сельскохозяйственной продукцией со специальной зоной для реализации товаров местного производства, ремесел и изделий народных художественных промыслов.

— Мы понимаем, что туристы, приезжающие в Крым, хотят покупать продукцию местных производителей. Нужно предоставить им такую возможность, — говорит Ринат Салимов. — А для Крыма это новые рабочие места и возможность реализовать местную продукцию. В конечном итоге все это даст поступление дополнительных платежей и налогов в бюджеты разного уровня.

На МФЗ предусмотрены также туристско-информационные центры, в которых можно получить исчерпывающую информацию о возможностях и особенностях отдыха на полуострове. Там будут собирать все сведения об объектах размещения и их загруженности, что позволит более равномерно использовать имеющуюся инфраструктуру Крыма и поднять его статус в глазах гостей полуострова.

Кроме того, на территории МФЗ туристы даже смогут останавливаться на ночлег. Для этого планируется строительство гостиничного комплекса с семейным отелем не менее чем на 30 номеров и мотелем для водителей большегрузного автотранспорта.

Дозаправка

Лучший проект архитектурного облика автозаправочных станций предложила крымская сеть АЗС ТЭС. Коммерческий директор предприятия Антон Раскин отметил, что фирма приняла участие в конкурсе, прежде всего, потому, что является местной компанией и хочет участвовать в создании нового облика Крыма.

— Мы планируем разместить пять автозаправочных комплексов, состоящих из двух АЗС, расположенных по обе стороны федеральной трассы „Таврида“ напротив друг друга на участках Керчь — Феодосия, Феодосия — Белогорск, Белогорск — Симферополь , на Симферопольской объездной, Симферополь — Севастополь, — рассказал он. — Специальный архитектурный дизайн для АЗС не разрабатывался, он выдержан в традиционном стиле ТЭС, но будут использованы новые современные элементы при оформлении станций.

На всех АЗС будут созданы максимально комфортные условия для гостей и жителей Крыма: зоны отдыха для водителей и пассажиров, кафе для туристов, информационный туристический электронный терминал, детская площадка, а также вертолетная площадка для обеспечения оперативной работы экстренных служб. Там же будет находиться пост подкачки шин, станция техобслуживания легкового и грузового транспорта с мойкой и шиномонтажом. Кроме того, предусмотрена площадка для обслуживания автоцистерн, зарядные колонки для электромобилей, стоянка легкового транспорта не менее чем на 10 машино-мест и пассажирских автобусов не менее чем на два машино-места.

В пути

Следующим этапом в создании придорожной инфраструктуры станет конкурс инвестпроектов. Оба победителя творческого конкурса выразили свое желание участвовать в нем.

— После проведения инвестиционного конкурса на выделение земельных участков на федеральной трассе „Таврида“ мы будем знать их точную площадь и сможем начать разработку проектно-планировочной документации, — рассказал Антон Раскин. — Оборудование для АЗС планируем приобретать только отечественного производства, а при строительстве воспользуемся услугами крымских производителей. По предварительной оценке, стоимость одной АЗС колеблется от 50 до 120 миллионов рублей. Окончательная цена будет зависеть от состава комплекса, а именно от торговых площадей, от наличия отеля, ресторана, мойки и прочего.

В 2018-2019 году министерство имущественных и земельных отношений республики, муниципалитеты и Корпорация развития Крыма должны будут провести кадастровые и землеустроительные работы, а также инженерные изыскания, а затем подготовить проекты планировки и межевания участков. Некоторые участки, на которых собираются возвести новые объекты, пока находятся в частной собственности. Их будут выкупать по аналогии с землями для „Тавриды“. После этого их можно будет передать инвесторам для строительства МФЗ и АЗС на условиях долгосрочной аренды.

— Мы обладаем ресурсами для строительства четырех-пяти МФЗ, — говорит Ринат Салимов. — Компания имеет собственную производственную базу, квалифицированный инженерно-технический персонал, что в совокупности позволит быстро, качественно и в срок возвести планируемые объекты. При строительстве будем использовать технологию блочно-модульных конструкций, в Белоруссии у нашего концерна есть собственное производство. Останется доставить их в Крым и смонтировать. По такому принципу реализованы многие проекты МФЗ в Европе. Финансировать проект планируем за счет собственных средств учредителей общества, хотя мы не отрицаем и возможность государственно-частного партнерства, поскольку относительно большая площадь земельных участков под будущие МФЗ при небольших площадях коммерческих объектов — это весьма затратное условие для любого инвестора.

Мнение

Татьяна Малий, заместитель министра экономического развития РК:

— Точная дата конкурса инвесторов на лучший архитектурный облик АЗС и многофункциональных зон вдоль „Тавриды“ еще не назначена. Сейчас в министерстве идет подготовительная работа: встречаемся с потенциальными инвесторами, даем консультации. Отмечу, что интерес инвесторов возрос, особенно после проведения конкурса на лучшую архитектурную концепцию. Ключевыми критериями, которыми руководствовалась межведомственная рабочая группа при выборе лучших архитектурных концепций, стало соответствие техническим заданиям, функциональность дизайна, эстетический вид и гармоничное сочетание с окружающей средой и комфорт пребывания туристов и жителей Крыма. Чтобы сформулировать задачи будущим создателям проекта, мы обращались к опыту других регионов России и стран Европы.