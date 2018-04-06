В Оренбургской области из-за паводка перекрыт проезд по 11 дорогам

Паводок перекрыл проезжую часть по 11 дорогам в Оренбургской области , сообщает Ria56.

Талые воды также затопили три моста, ещё один демонтирован.

Проезд временно не доступен на участках дорог девяти муниципалитетов, в том числе в Акбулакском, Александровском, Илекском, Курманаевском, Оренбургском, Новосергиевском, Саракташском и Ташлинском районах, а также в Соль-Илецком городском округе.

Сотрудники Госавтоинспекции ведут ежедневный мониторинг.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кузбассе установили круглосуточное наблюдение за реками.