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В Оренбургской области из-за паводка перекрыт проезд по 11 дорогам
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В Оренбургской области из-за паводка перекрыт проезд по 11 дорогам 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: ДорИнфо
Паводок перекрыл проезжую часть по 11 дорогам в Оренбургской области, сообщает Ria56.
Талые воды также затопили три моста, ещё один демонтирован.
Проезд временно не доступен на участках дорог девяти муниципалитетов, в том числе в Акбулакском, Александровском, Илекском, Курманаевском, Оренбургском, Новосергиевском, Саракташском и Ташлинском районах, а также в Соль-Илецком городском округе.
Сотрудники Госавтоинспекции ведут ежедневный мониторинг.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кузбассе установили круглосуточное наблюдение за реками.
RT на русском: последние новости
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