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УМВД: в Оренбуржье талые воды затопили 4 дороги
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УМВД: в Оренбуржье талые воды затопили 4 дороги 

АиФ-Оренбург 4 апреля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
УМВД региона сообщает обновленную на 4 апреля информацию о паводковой ситуации в Оренбуржье.
Демонтирован один мост и зафиксированы переливы талых вод на четырех участках оренбургских дорог:
в Акбулакском районе на 9 км трассы «Акбулак — Покровка», установлены запрещающие дорожные знаки. Подъезда к селу Покровка нет.в Акбулакском районе на 3 км 800 м трассы «Веселый Первый — Нагумановка», установлены запрещающие дорожные знаки. Подъезда к селу Нагумановка нет.в Илекском районе на 2 км 900 м подъезда к селу Степное от трассы «Привольное — Песчаное», установлены запрещающие дорожные знаки. Автомобильное движение ограничено, объехать подтопленный участок трассы можно по полевой дороге.в Октябрьском районе подтопило дорогу на подъезде к селу 2-Имангулово по автодороге 1-Имангулово-Броды. Установлены запрещающие дорожные знаки.
Ранее в Соль-Илецком округе демонтирован понтонный мост через реку Илек на трассе «Покровка — Дивнополье». Организована лодочная переправа к селам Покровка, Троицк и Ивановка.
Всю паводковую ситуацию можно наблюдать на интерактивной карте ГИБДД.
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