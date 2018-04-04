УМВД: в Оренбуржье талые воды затопили 4 дороги

УМВД региона сообщает обновленную на 4 апреля информацию о паводковой ситуации в Оренбуржье.

Демонтирован один мост и зафиксированы переливы талых вод на четырех участках оренбургских дорог:

в Акбулакском районе на 9 км трассы «Акбулак — Покровка», установлены запрещающие дорожные знаки. Подъезда к селу Покровка нет.в Акбулакском районе на 3 км 800 м трассы «Веселый Первый — Нагумановка», установлены запрещающие дорожные знаки. Подъезда к селу Нагумановка нет.в Илекском районе на 2 км 900 м подъезда к селу Степное от трассы «Привольное — Песчаное», установлены запрещающие дорожные знаки. Автомобильное движение ограничено, объехать подтопленный участок трассы можно по полевой дороге.в Октябрьском районе подтопило дорогу на подъезде к селу 2-Имангулово по автодороге 1-Имангулово-Броды. Установлены запрещающие дорожные знаки.

Ивановка. Ранее в Соль-Илецком округе демонтирован понтонный мост через реку Илек на трассе «Покровка — Дивнополье». Организована лодочная переправа к селам Покровка, Троицк