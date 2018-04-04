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Паводок-2018: в Оренбуржье вода залила уже восемь дорог
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Паводок-2018: в Оренбуржье вода залила уже восемь дорог 

АиФ-Оренбург 18 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области продолжается развиваться паводковая ситуация.
По информации на 4 апреля, перелив зафиксирован в восьми местах:
На км. 0+900 перелив воды через дорогу «Акбулак-Покровка». Движение ограничено. На км. 3+800 перелив воды через дорогу «Веселый 1-й — Нагумановк» (Движение ограничено. Подъезд к селу Нагумановка отсутствует. На км. 0+150 дороги «Покровка — Дивнополье» демонтирован мост через реку Илек. На км. 2+900 дороги «Подъезд к с. Степное от а/д „Привольное — Песчаное“ перелив талых вод через проезжую часть. Движение не ограничено. Перелив талых вод через проезжую часть дороги „Авиагородок-Пруды“На км. 16+250 трассы „Обход г. Оренбурга“ перелив талых вод через проезжую часть. На км. 686+759 трассы »Казань — Оренбург — Акбулак — гр. Р. Казахстан» талыми водами подтоплена 1 полоса проезжей части. На км. 0+100 дороги «Подъезд к с. 2е-Имангулово от а/д „1е-Имангулово — Броды“ перелив воды через дорогу.
Всю паводковую ситуацию можно наблюдать на интерактивной карте ГИБДД.
Напомним, 2 апреля в Соль-Илецком городском округе перед ледоходом демонтирован понтонный мост через реку Илек в районе села Покровка. От большой земли были отрезаны три села.
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