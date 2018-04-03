На оренбургских трассах усложняется ситуация из-за паводка

С сегодняшнего дня — 3 апреля ограничено движение автомобилей на одном мосту в Оренбуржье. Есть два перелива талых вод через проезжую часть автомобильных дорог.

В Акбулакском районе — на участке с 3 по 800 км автодороги «Веселый Первый — Нагумановка» отмечен перелив воды через проезжую часть. Подъезд к селу Нагумановка отсутствует.

В Илекском районе с 2 по 900 км дороги «Подъезд к с. Степное от а/д „Привольное — Песчаное“ перелив воды через проезжую часть. Движение возможно, при соблюдении мер предосторожности.