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Горожан приглашают на День популярной геологии
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Горожан приглашают на День популярной геологии 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Горожан приглашают на лекции и мастер-классы по геологии, которые пройдут 14 апреля в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева.
— В этот день гости узнают о минералах и окаменелостях, о доисторических обитателях планеты. Детям предоставят возможность почувствовать себя настоящими палеонтологами и геологами, — пояснила Татьяна Дрожевкина, заведующая отделом информации музея.
Начало программы запланировано на 12:00. Гостей приглашают по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Вход платный.
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