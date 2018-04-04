Горожан приглашают на День популярной геологии

Горожан приглашают на лекции и мастер-классы по геологии, которые пройдут 14 апреля в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева.

— В этот день гости узнают о минералах и окаменелостях, о доисторических обитателях планеты. Детям предоставят возможность почувствовать себя настоящими палеонтологами и геологами, — пояснила Татьяна Дрожевкина, заведующая отделом информации музея.

Начало программы запланировано на 12:00. Гостей приглашают по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Вход платный.