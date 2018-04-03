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Корпорация «ВСМПО-Ависма» взялась за новый колдоговор
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Корпорация «ВСМПО-Ависма» взялась за новый колдоговор 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В корпорации «ВСМПО-Ависма» началась подготовка к принятию коллективного договора на 2019-2021 годы. Старт был дан на организационном заседании трехсторонней согласительной комиссии, прошедшем в Верхней Салде в режиме видеоконференцсвязи с «Ависмой».
Директор по управлению персоналом Владимир Карагодин предложил разделить процедуру принятия нового договора на временные этапы. Затем были выбраны ответственные за подготовку различных разделов проекта документа и сроки выработки предложений.
Новый вариант договора будет представлен на обсуждение коллектива не позднее 1 сентября нынешнего года. Затем полтора месяца комиссия будет рассматривать предложения и обсуждать спорные вопросы. До 9 ноября корпоративные издания — «Новатор» и «Металлург» — опубликуют проект документа. После чего его обсудят участники профсоюзных конференций — 23 ноября на ВСМПО и 30 ноября на «Ависме» — и проголосуют за его утверждение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
Представители согласительной комиссии отметили, что задача уменьшить число льгот и гарантий перед ним не стоит. Планируется сохранить в проекте условия договора о частичном возмещении расходов на питание, об объеме медобслуживания, в том числе и оплате расходов на заключение договоров ДМС, о льготах на пользование спортобъектами, о гарантиях трудоустройства демобилизовавшихся военнослужащих с выплатой матпомощи «на хозяйство», о «подъемных» иногородним молодым специалистам, имеющим востребованные профессии и приглашенным на работу по итогам производственной практики.
Намерены оставить и преференции для женщин. В частности, социальный оплачиваемый отпуск с 12-недельного срока беременности, единовременную выплату 10 тысяч рублей при рождении ребенка и ежемесячную матпомощь в размере 3 тысяч рублей женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
Также поступили предложения сохранить материальную подержку многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и матерей-одиночек.
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