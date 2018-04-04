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Прокуратура проверила госжилинспекцию и нашла серьезные недочеты
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Прокуратура проверила госжилинспекцию и нашла серьезные недочеты 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
Прокуратура Челябинской области провела проверку в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция Челябинской области. Установлен ряд нарушений ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“. Об этом „АиФ-Челябинск“ сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.
Сотрудникам прокуратуры удалось доказать, что в сентябре — декабре 2017 года жалобы от жителей области были неоднократно рассмотрены одним и тем же исполняющим лицом, несмотря на то, что принятое решение обжаловалось заявителем.
»В результате принятых мер прокурорского реагирования приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснили в в правоохранительном ведомстве.
Всего по данным прокуратуры в прошлом году выявлено более 800 аналогичных нарушений порядка рассмотрения обращений граждан.
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