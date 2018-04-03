Первый весенний месяц в Косино-Ухтомском районе закончился субботником

31 марта в природном парке «Косинский» прошел первый субботник. Он был организован и проведен силами Молодежной палаты района Косино-Ухтомский. Молодые парламентарии привели в порядок зону отдыха на территории парка.

У ребят было большое желание, чтобы с наступлением теплых деньков любители прогулок смогли прийти в чистый парк.

Сотрудники ГБУ «Жилищник» Косино-Ухтомского района обеспечили участников уборки всем необходимым инвентарем. Территорию очистили от бутылок, банок, пластиковых пакетов и другого мусора.

Парламентарии призывают всех жителей, кто любит проводить в парке свободное время, не оставлять после себя мусор. Всегда можно взять пакет и сложить туда накопившиеся после пикника или прогулки отходы. Члены Молодежной палаты просят кожуховцев бережно относиться к природе.