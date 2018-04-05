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Следователи завели дело о торговле детьми в доме ребёнка в Екатеринбурге
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Следователи завели дело о торговле детьми в доме ребёнка в Екатеринбурге 

Говорит Москва 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
30 марта издание The Insider опубликовало статью, в которой говорилось, что сотрудники отделения № 1 «Специализированного дома ребёнка» требуют с потенциальных приёмных родителей деньги за усыновление. Так, юрисконсульт отделения Елена Колясникова якобы требовала 80 тысяч рублей.
Как сообщает порта Znak.com, уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблениях должностными полномочиями. В рамках расследования опрашиваются сотрудники территориального органа опеки и дома ребёнка. Устанавливаются пострадавшие.
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