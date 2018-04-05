Следователи завели дело о торговле детьми в доме ребёнка в Екатеринбурге

30 марта издание The Insider опубликовало статью, в которой говорилось, что сотрудники отделения № 1 «Специализированного дома ребёнка» требуют с потенциальных приёмных родителей деньги за усыновление. Так, юрисконсульт отделения Елена Колясникова якобы требовала 80 тысяч рублей.

Как сообщает порта Znak.com, уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблениях должностными полномочиями. В рамках расследования опрашиваются сотрудники территориального органа опеки и дома ребёнка. Устанавливаются пострадавшие.