СК возбудил дело после появления информации об усыновлении детей за деньги в Екатеринбурге

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Следственного комитета РФ по Свердловской области после сообщений СМИ о неправомерных действиях должностных лиц органов опеки и попечительства при передаче детей-сирот в приемную семью и о других противоправных действиях возбудил уголовное деле по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), сообщается на сайте

регионального ведомства.

Следователям предстоит проверить сведения о возможных фактах обналичивания денежных средств, принадлежащих детям-сиротам, о продаже закрепленного за ними недвижимого имущества и о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района Екатеринбурга при передаче детей-сирот в приемную семью, отметили в СК.

В рамках дела будут допрошены в качестве свидетелей сотрудники территориального органа опеки и отделения N1 Специализированного дома ребенка. Также направлены поручения по установлению и допросу граждан, которые могли пострадать от действий должностных лиц. Следователи изучат документацию о работе дома ребенка. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК РФ.

В конце марта в издании

The Insider

была опубликована статья, в которой говорилось о случаях торговли детьми органами опеки в Екатеринбурге. Как утверждают журналисты, дети, которых чиновники предлагали усыновить за деньги, были социальными сиротами — родители передавали их государству на временное содержание. Процедура проходила без лишения родительских прав, по этой причине дети не попадали в базы данных.

Как выяснило издание, люди, желающие усыновить таких детей, должны были передать сотрудникам опеки в качестве взятки 80 тыс. рублей. Один из претендентов на усыновление описал The Insider механизм, по которому работают вымогатели. Ребенок попадает в Дом малютки по заявлению родителей о том, что они отдают его государству на временное содержание из-за трудной жизненной ситуации. Ребенок ни в какую базу не попадает и устройству в семью не подлежит. Деньги государством на его содержание выделяются.

Если находятся люди, которые готовы усыновить такого ребенка за деньги, договориться с матерью о том, чтобы она отказалась от ребенка, не проблема для органов опеки. Опека специально задерживает финальные бумаги, пока ищет покупателя. Таким образом получается, что официально в базе чуть больше 50 тысяч детей, а в реальности — в несколько раз больше. По данным правозащитников, от 50 до 70% детей в сиротских учреждениях находятся по так называемому «заявлению родителей», и это означает, что в базе их тоже нет.

По данным издания, органы опеки задерживают соглашение с родителями на отказ от ребенка, чтобы снять средства со сберегательных счетов детей. Мужчина, работавший до декабря 2014 года в органах опеки Екатеринбурга, где занимал должность главного специалиста, на условиях анонимности рассказал The Insider, что его коллеги участвовали в незаконном снятии денег со сберегательных счетов детей. Они договаривались с матерями или подделывали согласие на управление деньгами ребенка со стороны отца, который если и существовал, то ничего не знал о махинациях.

С квартирами, которые выделяются государством на сирот, по словам экс-сотрудника опеки, была такая же история: их продавали по документам «отца» или «матери». Сделать это было несложно, ведь такие сделки никто не контролирует. Теперь СК должен проверить, соответствуют ли изложенные факты действительности, и найти виновных, если информация подтвердится.