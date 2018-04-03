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В Воронежской области пять дней назад исчез подросток
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В Воронежской области пять дней назад исчез подросток 

Вести Воронеж 26 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Юношу ищут в Воронеже. Поисковики опубликовали просьбу о помощи в поисках 15-летнего Владимира Пугачёва. Подросток пропал пять дней назад, 28 марта. Владимир в 10 часов утра ушёл из дома в посёлке Орловка Хохольского района. С тех пор о нём ничего неизвестно, рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье». По одной из основных версий, юноша мог уехать в Воронеж. Рост Владимира Пугачева 170-175 см, он худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые. В день исчезновения он был одет в тёмно-синюю парку, светлые джинсы, свитер горчичного цвета и чёрные кроссовки. Всех, кто видел Владимира Пугачёва, просят позвонить по одному из номеров телефонов — 8 906 670 23 44, 112 или 02.
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