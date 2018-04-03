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«Руки прочь!»: жители Нижней Ельцовки устроили пикет напротив мэрии
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«Руки прочь!»: жители Нижней Ельцовки устроили пикет напротив мэрии 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Первомайском сквере Новосибирска днём 3 апреля прошёл пикет жителей Нижней Ельцовки — около 20 человек выступили против застройки в своём микрорайоне.
«Подразумевается застройка поймы речки Ельцовка в микрорайоне «Нижняя Ельцовка», — рассказала одна из участниц пикета Василиса Мальцева. — Он заходит на кусок лесоустройства, то есть это документально оформленный городской лес, который не подлежит застройке. Дело в том, что сейчас строительный бизнес у нас переживает не лучшие времена, и губернатор Травников изыскивает возможности введения в оборот федеральных земель под строительство. У нас остался кусок федеральной земли в микрорайоне. Предполагается, что у нас можно застроить пойму речки, и когда инфраструктуры не будет хватать не то что критически, а катастрофическая нехватка будет, то, как мы понимаем, мэрия считает, что она сумеет преодолеть запрет на застройку леса».
Жители Нижней Ельцовки выступили против застройки территории, которая, по их словам, зарезервирована под недостающую инфраструктуру. Они переживают, что новая застройка в микрорайоне затруднит движение транспорта, а также испортит экологию леса и реки.
По оценке корреспондента НГС, на пикет собралось около 20 человек. Среди них были люди с плакатами «Руки прочь от реки Ельцовка и поймы», «В своих планах Локоть продолжает уничтожать городские леса» и другими. За пикетом следили сотрудники полиции.
Жители Нижней Ельцовки выходят на пикеты и митинги регулярно. В прошлом году они устроили акцию протеста против строительства Восточного обхода.
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