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Делегация Миасского машзавода побывала в Новосибирске
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Делегация Миасского машзавода побывала в Новосибирске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 26 по 29 марта Миасский машзавод принял участие в бизнес-туре в Новосибирск.
Делегация предприятий машиностроительной и сельскохозяйственной отрасли, коммунального хозяйства, здравоохранения и медицины прибыла в промышленный центр Сибири с целью объединения предприятий Челябинской и Курганской областей и Новосибирска и дальнейшей организации совместных проектов, а также развития делового и культурного сотрудничества между регионами. Ранее подобные визиты с целью расширения географии сотрудничества состоялись в Омск, Уфу и Ижевск.
Торжественная презентация предприятий, участвующих в бизнес-туре, состоялась в мэрии города Новосибирска. Кроме АО «ММЗ» на мероприятии были представлены предприятия проектно-строительной, оружейной, санаторно-курортной и многих других сфер.
Представитель Миасского машзавода Владимир Лунев презентовал участникам мероприятия светодиодные светильники, нефтехимическое и емкостное оборудование для пищевой промышленности. Также заинтересованным представителям бизнеса была представлена кабельная продукция специального назначения.
Помимо официальной презентации, организаторы подготовили для делегатов экскурсионные программы на крупнейшие предприятия Новосибирска, а также в различные отделы мэрии города. «Мы побывали в Департаменте образования города Новосибирска. В городе более 600 школ, и только в двух имеется светодиодное освещение. Что касается Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, то в городе только в 2017 году была разработана программа „Безопасные и качественные дороги“, которая подразумевает замену уличных ламп на современные светодиодные светильники, — рассказывает ведущий специалист АО „ММЗ“ Владимир Лунев. — Также интересными были и экскурсии на крупные предприятия: Новосибирский авиаремонтный завод, Новосибирский завод химконцентратов, завод „Тяжстанкогидропресс“. Все эти заводы были заинтересованы не только в светодиодной продукции АО „ММЗ“, но и в производственных мощностях предприятия. Например, Авиаремонтный завод готов рассмотреть возможности механической обработки, а НЗХК совместно с нами решать комплексные задачи: производство автономных светофорных объектов со светодиодами производства Миасского машзавода».
«Новосибирск — один из самых крупных и развитых городов России и огромная возможность для нашего завода стать конкурентоспособным поставщиком современных светодиодных светильников на предприятия и в различные Департаменты города. Мы уверены в качестве нашей продукции и в том, что можем быть лидерами на рынке светодиодного освещения», — подвел итог своей поездки Владимир Лунев.
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