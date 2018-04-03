Xiaomi Mi 6X (A2) оснастят процессором Snapdragon 626

Xiaomi Mi 6X выглядит в соответствии с последними трендами компании: вертикальное расположение двойной камеры, схожее с таковым в iPhone X, закругленные углы и соотношение сторон дисплея 18:9. Уже не встретить на рынке новых устройств со стандартным соотношением 16:9, поэтому в будущем факт наличия нестандартного соотношения можно будет опустить, так как формат 2:1 стал уже нормой для всего рынка.

Xiaomi Mi 6X, по последним данным, оснастят 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, процессором Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, основной двойной камерой (20 Мп f/2.0, 8 Мп f/1.8) и 20-Мп фронтальной с диафрагмой f/2.0. Стоит также ожидать аккумулятор на 2910 мАч, толщина аппарата составит 7,3 мм, а вес 165 грамм. «Из коробки» девайс будет работать на базе Android 8.1 Oreo.

Больше всего пользователей, вероятно, заинтересовал процессор. Насколько данное решение по производительности отличается от Snapdragon 625? Snapdragon 626 оснащен 8 ядрами Cortex-A83 с тактовой частотой 2,2 ГГц, тогда как 625 получил 8 ядер Cortex-A53 с частотой до 2 ГГц.

В тестах на производительность прирост составил около 10-15%, что не так уж и много, согласитесь. По крайней мере разницу пользователи при работе с интерфейсом навряд ли ощутят. Snapdragon 626 оснащен видеочипом Adreno 506, таким же обладает 625-ый процессор, поэтому в играх никаких улучшений ждать не стоит.

Таким образом, Xiaomi в очередной раз решила сделать упор на камере. Однако здесь стоит упомянуть и тот факт, что Snapdragon 626 — это бюджетный процессор, который не имеет флагманских технологий, необходимых для получения качественных фотографий флагманского уровня. Поэтому ожидать потрясающих результатов в области фотографии от Mi 6X (A2) не стоит, но это, несомненно, будет лучший вариант по качеству камеры в своем ценовом сегменте.

По материалам gsmarena