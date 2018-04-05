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Алтайские фермеры отказываются сеять в 2018 году из-за цен на зерно
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Алтайские фермеры отказываются сеять в 2018 году из-за цен на зерно 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Около 20 фермеров Мамонтовского района Алтайского края решили не сеять в 2018 году из-за низких цен на зерно. Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на источники. Руководитель районного управления АПК комментировать эту информацию отказался, но указал на проблему в ООО «Кадниковское».
Юрий Калинин, директор сельхозпредприятия, сообщил, что фермеры «Кадниковского» в число отказавшихся от посевов не входят, но у других проблема существует: «18 фермеров не будут сеять. А смысл? Производство все еще ниже себестоимости. Те, кто занимается соей, еще как-то живут. Сами посмотрите, себестоимость пшеницы 5800 рублей, цена реализации — 4500 рублей. По другим культурам такая же ситуация. У некоторых возникли проблемы с соей. Кто-то брал нерайонированные сорта, которые не прошли апробацию. Она просто не успела вызреть. У нас все сорта соответствуют».
Ранее сообщалось, что алтайские фермеры вынуждены продавать зерно в убыток из-за разницы себестоимости и цены. Сергей Серов, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию, говорил, что ситуация с ценообразованием на сельхозкультуры нормализуется, но не такими темпами, как хотелось бы.
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