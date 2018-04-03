Уровень безработицы в Челябинской области сократился за год более чем на 20%

"На рынке труда Челябинской области наблюдается снижение численности безработных граждан. По состоянию на первое апреля этого года, было зарегистрировано 26,8 тыс. безработных, а на аналогичную дату прошлого года — 33,9 тыс. (снижение на 21% — прим. ТАСС)", — сказал собеседник агентства.

Положительную динамику начальник главного управления по труду и занятости населения региона объясняет во многом оживлением в экономике и программами по трудоустройству населения, которые реализуются в регионе.