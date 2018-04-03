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Уровень безработицы в Челябинской области сократился за год более чем на 20%
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Уровень безработицы в Челябинской области сократился за год более чем на 20% 

ТАСС 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Численность безработных в Челябинской области в начале апреля составила 26,8 тыс. человек, это на 21% меньше, чем на тот же период в прошлом году. В течение года прогнозируется дальнейшее снижение показателя — до 22,5 тыс. человек, сообщил ТАСС во вторник начальник главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов.
"На рынке труда Челябинской области наблюдается снижение численности безработных граждан. По состоянию на первое апреля этого года, было зарегистрировано 26,8 тыс. безработных, а на аналогичную дату прошлого года — 33,9 тыс. (снижение на 21% — прим. ТАСС)", — сказал собеседник агентства.
Положительную динамику начальник главного управления по труду и занятости населения региона объясняет во многом оживлением в экономике и программами по трудоустройству населения, которые реализуются в регионе.
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