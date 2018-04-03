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Благоустроенный Петр I. Жители Кизляра выбрали парк для реконструкции
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Благоустроенный Петр I. Жители Кизляра выбрали парк для реконструкции 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Благоустроенный Петр I. Жители Кизляра выбрали парк для реконструкцииЖители Кизляра проголосовали за благоустройство парка имени Петра I. Он расположен в исторической части города, где установлен мемориал памяти погибших в Великой Отечественной войне, памятник воинам-приморцам, погибшим в чеченскую кампанию, а также памятник жертвам теракта 9 января 1996 года.
Удобное местоположение парка позволяет не только приятно проводить время горожанам, но и проводить крупные событийные мероприятия.
«Данный парк конечно же нуждается в реконструкции. Согласно проекту, в целом, сам дизайн парка не потерпит больших изменений», — уверяет руководитель пресс-службы администрации Кизляра Сельминаз Салихова.
Как отметил собеседник, в парке появятся новые урны, скамейки и фонари ночного освещения, пешеходные зоны вымостят сверхпрочной плиткой. Также установка новых ограждений позволит исключить въезд на его территорию на автомобиле и защитит зеленые насаждения от коров.
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