Сад ароматов и аллея зонтов: как изменится парк имени Святослава Федорова

Парк имени Святослава Федорова на севере столицы благоустроят с учетом предложений москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Памятники Святославу Федорову и героям Великой Отечественной войны облагородят, дорожки вымостят брусчаткой дорожки, а систему освещения заменят на более современную. В парке также установят камеры видеонаблюдения и оборудуют удобную систему навигации.

Кроме того, отдельные зоны отдыха обустроят для детей, пенсионеров, спортсменов, хозяев собак и других гостей парка. Отмечается, что площадки для родителей с маленькими детьми оставят на прежнем месте, но сделают более яркими, интересными и безопасными для ребят. В центральной части парка установят детские аттракционы, оборудуют танцплощадку, а главную аллею украсит сухой фонтан. По соседству расположится сцена для выступлений и праздничных мероприятий. Еще одной особенностью парка станет аллея зонтов. После прогулки по ней посетители парка смогут заглянуть в сад ароматов или отдохнуть в одной из беседок.

Помимо этого, в парке появятся спортивные площадки с тренажерами, а также поле для хоккея и мини-футбола со зрительскими трибунами и раздевалками. Для любителей велоспорта проложат специальные дорожки и откроют велопрокат. Отдельно организуют лыжные трассы, а по соседству с детскими площадками возведут деревянную горку для катания на санках.