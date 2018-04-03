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Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда
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Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Конечно, «возвратные» билеты тоже останутся. Просто закон разрешает вводить новые тарифы.
Однако возврат причитающихся сумм за неиспользованные невозвратные билеты все же будет возможен. А именно — в случае внезапной болезни, а также травмы пассажира, или совместно следующего с пассажиром члена семьи, а также в случае смерти члена семьи. Нужно будет подтвердить это соответствующими документами.
Возврат будет возможен и в случае отмены поезда или задержки. Либо если пассажир не получил место, указанное в билете.
В ходе обсуждения парламентарии говорили, что указанные билеты должны существенно подешеветь. Представители парламентской оппозиции все же отметили, что перед принятием закона хорошо было бы ознакомиться с методикой определения тарифов. Также депутаты выразили сомнения, не подорожают ли «возвратные» билеты.
Тем не менее, новый федеральный закон принят и вступит в силу с 1 января следующего года.
Напомним, что ранее Госдума приняла закон о невозвратных билетах на авиаперевозки.
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 Ещё 5 источников 
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