Ухаживаем за паркетом: выбираем лак

Ремонт в квартире обычно проводится в несколько этапов, и каждый из них очень важен для достижения итогового качественного результата. Выравнивание пола и последующий монтаж финишной отделки — один их таких этапов. К выбору материала, который используется в качестве напольного покрытия, следует подходить внимательно и ответственно. Несмотря на богатый выбор, имеющийся на строительном рынке, одним из лучших материалов традиционно считается паркет, зарекомендовавший себя многими десятилетиями успешной эксплуатации. Однако здесь есть и свои нюансы, которые нужно обязательно учитывать: например, за паркетной доской необходим регулярный уход. К тому же без защитного покрытия она в самые краткие сроки утратит многие свои важные характеристики и потеряет внешний лоск. Пока еще не придумали лучшего способа сохранить паркет в первозданном виде, чем обработать его лаком. О выборе подходящего лакокрасочного покрытия мы и поговорим в сегодняшней статье.

Паркет появился еще на заре XIII-XIV веков, когда в раннесредневековой Европе в домах знатных людей возникла мода выстилать полы специально подобранными дощечками небольшого размера. Из них составляли различные узоры и оригинальные орнаменты. В более простых жилищах в качестве основания использовали грубые и однотипные доски. Позже эта мода распространилась повсеместно, и такой вид напольного покрытия появился в том числе и в России

Долгое время уход за паркетной доской осуществлялся при помощи натирания ее мастикой. Эту процедуру приходилось делать регулярно, прикладывая существенные усилия. Позже были разработаны особые защитные составы, которые достаточно нанести один-единственный раз, сразу после монтажа покрытия. Их основными функциями являются:

— защита паркета от механических воздействий;

— защита от ультрафиолета;

— защита от пагубного воздействия влаги;

— эстетическая функция (придание паркету определенного цвета и блеска);

— пролонгационная функция (продление срока эксплуатации паркета).

Выбирая лак для паркета, следует руководствоваться двумя важными аспектами: обратите внимание на ту нагрузку, которую предполагается дать на пол, и посмотрите на предназначение помещения, в котором укладывается данное напольное покрытие. Как вы понимаете, нагрузка зависит от количества членов семьи и частоты и интенсивности их пребывания в комнате. Например, в коридоре и кухне люди будут находиться постоянно, поэтому лак нужно выбирать с максимально высокими защитными показателями, в то время как в спальне можно ограничиться составом, предназначенным для небольших нагрузок.

Выделяют несколько основных групп лаков для паркета. Если классифицировать их по химическому составу, то можно провести условное деление на:

— составы на водной основе;

— составы на масляной основе;

— полиуретановые составы;

— кислотно-отверждаемые составы.

Если проводить разделение лаков по их внешним признакам (то есть по степени блеска покрытия), то стоит выделить:

— матовые лаки;

— полуматовые лаки;

— глянцевые лаки;

— полуглянцевые лаки;

— шелковисто-матовые лаки.

Еще лаки можно выбирать в зависимости от их устойчивости к ультрафиолету и механическим нагрузкам, обращать внимание на их вязкость, текучесть, метод нанесения, а также на способность придавать покрытию определенный цвет.

Отдельной группой выделяют грунтовочные составы, которые в обязательном порядке наносят на паркет перед тем как покрыть его лаком. Они способствуют улучшению адгезивных свойств между деревом и основным покрытием, помогают придать древесине ровный оттенок и повышают качество финишного состава. Перед нанесением грунтовки убедитесь в том, что она совпадает по своим свойствам с лакокрасочным покрытием (к примеру, водная грунтовка наносится под лак на водной основе). Скорость высыхания грунтовочного состава обычно составляет от 20 минут до 3.5 часов.

Составы на водной основе (водорастворимые лаки) считаются идеальными в плане соотношения качества и цены. После полного высыхания такой лак становится надежным, твердым и прочным. При работе с ним следует учитывать один нюанс: он легко просачивается в зазоры между плашками паркета, что впоследствии может вызвать неприятный скрип. К недостаткам составов на водной основе относят его низкую износостойкость.

Составы на масляной основе (алкидные лаки) производят из натуральных компонентов, поэтому они способны проникать глубоко в дерево и подчеркивать его природную красоту. Они прекрасно переносят температурные перепады, механические нагрузки и воздействие влаги. Недостатком считается их невысокая износостойкость.

Полиуретановые составы (безводные полиуретановые лаки) предназначены для комнат с повышенной нагрузкой и интенсивной степенью использования. Бывают одно— и двухкомпонентными. Сохнут они быстрее водорастворимых составов и не требуют предварительной грунтовки основания. А эластичность и способность не подвергаться температурным перепадам позволяет их применять даже в помещениях со сложным микроклиматом.

Кислотно-отверждаемые лаки (формальдегидные) считаются наиболее прочными и стойкими, отличаются прекрасными адгезивными свойствами. Их можно наносить любым инструментом, грунтование основания не требуется. Некоторую сложность представляет их резкий запах (работать придется с применением средств индивидуальной защиты), и способность проникать и склеивать боковые стенки плашек.