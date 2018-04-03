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Таганский район станет площадкой для проведения общегородских субботников
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Таганский район станет площадкой для проведения общегородских субботников 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
На территории Центрального административного округа 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Жители Таганского района смогут присоединиться к ним.
Субботник пройдет в Таганском парке, в сквере Талалихина и около Новоспасского и Калитниковского пруда.
В рамках мероприятия проведут в порядок и отремонтируют ограждения, установят информационные щиты и организуют пункты мойки колес. Объекты дворовых территорий и улично-дорожной сети промоют моющим средством, сообщили в префектуре ЦАО.
Отметим, что всех участников обеспечат инвентарем и инструментами.
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