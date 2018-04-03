Таганский район станет площадкой для проведения общегородских субботников

На территории Центрального административного округа 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Жители Таганского района смогут присоединиться к ним.

Субботник пройдет в Таганском парке, в сквере Талалихина и около Новоспасского и Калитниковского пруда.

В рамках мероприятия проведут в порядок и отремонтируют ограждения, установят информационные щиты и организуют пункты мойки колес. Объекты дворовых территорий и улично-дорожной сети промоют моющим средством, сообщили в префектуре ЦАО.

Отметим, что всех участников обеспечат инвентарем и инструментами.