Комиссия из мэрии проверила красноярские дворы

Глава города сегодня побывал в нескольких дворах Советского района Красноярска . В одних год назад были отремонтированы проезды, тротуары и парковочные карманы, в других появились скамейки, клумбы, детские площадки. В целом дворы нормально пережили зиму. Но оказалось, что кое-что все-таки недоделано. Например, в одном из дворов саму территорию обустроили, а вот проезд к дому не отремонтировали. Его ремонт запланирован уже на этот год.

Сергей Ерёмин отметил, что из подобных ситуация надо делать выводы.

«Необходимо в текущем году доработать такие «пробелы», чтобы обеспечить комплексный подход», — подчеркнул сказал он.

Как рассказал участвовавший в инспектировании депутат горсовета Виталий Дроздов , на ремонт и благоустройство дворов предоставляется долгосрочная гарантия, до пяти лет. Проверять их состояние красноярцы будут и в дальнейшем. Если во время гарантийного срока обнаружатся какие-то дефекты, подрядчик должен будет устранить их за свой счет.

Напомним, что на это лето намечен ремонт 153 красноярских дворов и 11 скверов.