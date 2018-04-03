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Комиссия из мэрии проверила красноярские дворы
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Комиссия из мэрии проверила красноярские дворы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава города сегодня побывал в нескольких дворах Советского района Красноярска. В одних год назад были отремонтированы проезды, тротуары и парковочные карманы, в других появились скамейки, клумбы, детские площадки. В целом дворы нормально пережили зиму. Но оказалось, что кое-что все-таки недоделано. Например, в одном из дворов саму территорию обустроили, а вот проезд к дому не отремонтировали. Его ремонт запланирован уже на этот год.
Сергей Ерёмин отметил, что из подобных ситуация надо делать выводы.
«Необходимо в текущем году доработать такие «пробелы», чтобы обеспечить комплексный подход», — подчеркнул сказал он.
Как рассказал участвовавший в инспектировании депутат горсовета Виталий Дроздов, на ремонт и благоустройство дворов предоставляется долгосрочная гарантия, до пяти лет. Проверять их состояние красноярцы будут и в дальнейшем. Если во время гарантийного срока обнаружатся какие-то дефекты, подрядчик должен будет устранить их за свой счет.
Напомним, что на это лето намечен ремонт 153 красноярских дворов и 11 скверов.
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