Толстой: фейковые новости заняли место права в формировании общественного мнения 

Фейковые новости заняли в информационной повестке место права и формируют общественное мнение и международную политику. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, выступая на пленарном заседании палаты от фракции «Единая Россия».
«Голословные обвинения и фейковые новости, от пробирки Колина Пауэлла до хамских заявлений Терезы Мэй, стали фактором современной политики: доказывать ничего никому не нужно, достаточно грамотно сформировать общественное мнение через прессу и ближайших союзников», — сказал Толстой.
По его словам, фразы «с большой долей вероятности» и «так как нет иных правдоподобных объяснений» становятся главными аргументами в международных спорах, например, британских обвинений по «делу Скрипаля».
При этом адекватный ответ России на внешнее давление должен заключаться в открытости и уважительном и равноправном диалоге со всеми участниками политического процесса.
Толстой считает, что цель такого давления — продление антироссийских санкций, срыв или частичный бойкот чемпионата мира по футболу, дискредитация России и её президента Владимира Путина в глазах европейских обывателей.
«Россия не будет признавать никакие результаты никаких расследований, ведущихся без участия нашей страны на чужой территории в обстановке достаточно хамских политических заявлений. Наши вопросы и требования — это не прихоть, это то, что в цивилизованном мире называется международным правом», — отметил вице-спикер.
Он напомнил, что на прошлой неделе делегация Федерального Собрания РФ работала на Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве.
«Хочу сказать, что ситуация в связи с последними демаршами против нашей страны на международной арене стала достаточно тяжёлой», — сказал Толстой.
По его словам, представители парламента Великобритании отказались встречаться и обсуждать любые детали «дела Скрипаля» с делегацией из России.