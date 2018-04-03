Толстой: фейковые новости заняли место права в формировании общественного мнения

«Голословные обвинения и фейковые новости, от пробирки Колина Пауэлла до хамских заявлений Терезы Мэй , стали фактором современной политики: доказывать ничего никому не нужно, достаточно грамотно сформировать общественное мнение через прессу и ближайших союзников», — сказал Толстой.

По его словам, фразы «с большой долей вероятности» и «так как нет иных правдоподобных объяснений» становятся главными аргументами в международных спорах, например, британских обвинений по «делу Скрипаля».

При этом адекватный ответ России на внешнее давление должен заключаться в открытости и уважительном и равноправном диалоге со всеми участниками политического процесса.

Толстой считает, что цель такого давления — продление антироссийских санкций, срыв или частичный бойкот чемпионата мира по футболу, дискредитация России и её президента Владимира Путина в глазах европейских обывателей.

«Россия не будет признавать никакие результаты никаких расследований, ведущихся без участия нашей страны на чужой территории в обстановке достаточно хамских политических заявлений. Наши вопросы и требования — это не прихоть, это то, что в цивилизованном мире называется международным правом», — отметил вице-спикер.

Он напомнил, что на прошлой неделе делегация Федерального Собрания РФ работала на Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве.

«Хочу сказать, что ситуация в связи с последними демаршами против нашей страны на международной арене стала достаточно тяжёлой», — сказал Толстой.