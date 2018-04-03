В Уфе осудили прораба за упавшее на 78-летнюю бабушку ограждение

Уфе 36-летнего мастера строительно-монтажных работ признали виновным в нарушении правил безопасности на стройке. Об этом сообщает пресс-служба следкома Башкирии.

Напомним, в сентябре прошлого года на 78-летнюю пенсионерку, проходившую рядом со строящимся домом по улице Заки Валиди, упало металлическое строительное ограждение. Врачи диагностировали у женщины закрытый перелом бедра.

Причиной несчастного случая стало нарушение правил безопасности 36-летним мастером, который не проверил устойчивость конструкции.

Суд оштрафовал мужчину на 25 тысяч рублей.