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В Уфе осудили прораба за упавшее на 78-летнюю бабушку ограждение
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В Уфе осудили прораба за упавшее на 78-летнюю бабушку ограждение 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 36-летнего мастера строительно-монтажных работ признали виновным в нарушении правил безопасности на стройке. Об этом сообщает пресс-служба следкома Башкирии.
Напомним, в сентябре прошлого года на 78-летнюю пенсионерку, проходившую рядом со строящимся домом по улице Заки Валиди, упало металлическое строительное ограждение. Врачи диагностировали у женщины закрытый перелом бедра.
Причиной несчастного случая стало нарушение правил безопасности 36-летним мастером, который не проверил устойчивость конструкции.
Суд оштрафовал мужчину на 25 тысяч рублей.
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