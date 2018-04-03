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Месячник благоустройства стартует в нашем районе
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Месячник благоустройства стартует в нашем районе 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Генеральная уборка пройдет на Преображенке.
После зимы столица прихорашивается. Наш район тоже не отстает — собирается почиститься и помыться. В рамках месячника благоустройства пройдут массовые субботники по уборке территории. В них примут участие жители Преображенки.
Субботники запланированы на 14 и 21 апреля. Уже намечен фронт работ. В первый субботник преображенцы приведут в порядок Северный Хапиловский сквер и сквер на улице Краснобогатырской. Во второй субботник жители нашего района будут работать около дома 3 по улице 2-я Бухвостова и на территории бывшего роллердрома на улице Большая Черкизовская, д. 23.
Управа нашего района организовала районный штаб по подготовке и проведению месячника благоустройства и общегородских субботников. Работы будут вестись во дворах, на улицах, в Черкизовском парке и рядом с прудом. Будут вымыты памятные доски, установленные на фасадах зданий в честь героев и ветеранов Великой Отечественной войны.
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