Месячник благоустройства стартует в нашем районе

Генеральная уборка пройдет на Преображенке.

После зимы столица прихорашивается. Наш район тоже не отстает — собирается почиститься и помыться. В рамках месячника благоустройства пройдут массовые субботники по уборке территории. В них примут участие жители Преображенки.

Субботники запланированы на 14 и 21 апреля. Уже намечен фронт работ. В первый субботник преображенцы приведут в порядок Северный Хапиловский сквер и сквер на улице Краснобогатырской. Во второй субботник жители нашего района будут работать около дома 3 по улице 2-я Бухвостова и на территории бывшего роллердрома на улице Большая Черкизовская, д. 23.

Управа нашего района организовала районный штаб по подготовке и проведению месячника благоустройства и общегородских субботников. Работы будут вестись во дворах, на улицах, в Черкизовском парке и рядом с прудом. Будут вымыты памятные доски, установленные на фасадах зданий в честь героев и ветеранов Великой Отечественной войны.