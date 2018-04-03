«Стало жутко»: из-за затопленного подвала семья из Северодвинска вынуждена жить в жутких условиях

Волна коммунальных ужасов из Архангельска докатилась и до Северодвинска . В квартире на проспекте Бутомы, 2 — запах фекалий и мухи. Причина, по словам очевидцев, — затопленный подвал, нечистоты хлещут прямо на пол. Жильцы сняли видео и выложили его в соцсети.

Обитатели квартиры на первом этаже вынуждены бороться с мухами

— Чуть больше месяца назад по нашему требованию делали ремонт в подвале, прислали отписку, что все неисправности устранены, всё находится в рабочем состоянии. На самом деле ситуация противоположная, — пишет Алексей Дешевицын. — У меня здесь брат живет. После того как мы первый раз написали жалобу они пришли убрались немного и стало лучше. А спустя месяц опять стало всё жутко.

Коммунальный ужас на Бутомы, 2 В документе, который прислали жильцам, сообщается, что специалисты ООО «ПЖКО „Ягры“ работы по прочистке засора фекальной канализации выполнили, в системах водопровода, канализации и отопления нарушений нет. Тем не менее проблемы в подвале сохраняются.

Жильцы считают, что они получили отписку