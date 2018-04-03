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«Стало жутко»: из-за затопленного подвала семья из Северодвинска вынуждена жить в жутких условиях
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«Стало жутко»: из-за затопленного подвала семья из Северодвинска вынуждена жить в жутких условиях 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Волна коммунальных ужасов из Архангельска докатилась и до Северодвинска. В квартире на проспекте Бутомы, 2 — запах фекалий и мухи. Причина, по словам очевидцев, — затопленный подвал, нечистоты хлещут прямо на пол. Жильцы сняли видео и выложили его в соцсети.
Обитатели квартиры на первом этаже вынуждены бороться с мухами
— Чуть больше месяца назад по нашему требованию делали ремонт в подвале, прислали отписку, что все неисправности устранены, всё находится в рабочем состоянии. На самом деле ситуация противоположная, — пишет Алексей Дешевицын. — У меня здесь брат живет. После того как мы первый раз написали жалобу они пришли убрались немного и стало лучше. А спустя месяц опять стало всё жутко.
Коммунальный ужас на Бутомы, 2  В документе, который прислали жильцам, сообщается, что специалисты ООО «ПЖКО „Ягры“ работы по прочистке засора фекальной канализации выполнили, в системах водопровода, канализации и отопления нарушений нет. Тем не менее проблемы в подвале сохраняются.
Жильцы считают, что они получили отписку
Редакции 29.ru по номерам, указанным в ответе ООО, дозвониться не удалось. Мы отправим официальный запрос в компанию и продолжим следить за ситуацией в доме.
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