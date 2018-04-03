Новым лидером КПРФ стал бывший КГБшник

Фото пресс-службы регионального отделения КПРФ

На 66-ой отчетно-выборной конференции владимирского городского отделения КПРФ был избран новый первый секретарь горкома. Вместо депутата горсовета Бориса Оверчука партийный пост займет 65-летний Василий Мельник.

Новый персек принимал участие в выборах депутатов горсовета в 2015 году по округу №14, где занял второе место после единоросса Дмитрия Чижова с результатом 14,79%.

Василий Мельник родился 2 января 1953 года в семье колхозников в селе Лебеденко Кагульского района Молдавской ССР.

После школы закончил с отличием техническое училище №2 города Тирасполя по специальности наладчик технологического оборудования пищевых производств. В 1975 году поступил и в 1980 году окончил факультет автоматики и вычислительной техники Одесского политехнического института.