Москва будет наращивать усилия по использованию мягкой силы, заявил Грушко

"И мы как дипломаты прекрасно понимаем, что если говорить о внешнеполитических ресурсах, которые есть у государства, то вот эта soft power (мягкая сила — ред.) — она является не менее важным (фактором), чем военная мощь, чем экономическая мощь, так и дипломатическая мощь", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай»

"Поэтому я убежден в том, что тот курс, который был определен президентом (России), в этом направлении он будет осуществляться, и мы будем вкладывать (в мягкую силу) все больше и больше", — добавил он.