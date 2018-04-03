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Москва будет наращивать усилия по использованию мягкой силы, заявил Грушко
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Москва будет наращивать усилия по использованию мягкой силы, заявил Грушко 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москва будет наращивать усилия по использованию мягкой силы во внешней политике, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"И мы как дипломаты прекрасно понимаем, что если говорить о внешнеполитических ресурсах, которые есть у государства, то вот эта soft power (мягкая сила — ред.) — она является не менее важным (фактором), чем военная мощь, чем экономическая мощь, так и дипломатическая мощь", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай».
"Поэтому я убежден в том, что тот курс, который был определен президентом (России), в этом направлении он будет осуществляться, и мы будем вкладывать (в мягкую силу) все больше и больше", — добавил он.
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