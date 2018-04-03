Курские транпортные прокуроры выявили нарушителя, не оплатившегося около 4 млн налогов

По данным ведомства, обвиняемый ввёз на территорию страны автомобиль PORSCHE 911 TURBO S CAB с объёмом двигателя 3800 см³ Как сообщила помощник Курского транспортного прокурора Кристина Перфильева, уроженец Северной Осетии временно ввёз автомобиль в Росиию, а после передал в пользование неустановлденному лицу. Чтобы обойти уплату таможенных платежей злоумышленник временно зарегистраировал машину в столице. В результате преступных действий размер неуплаченных таможенных платежей составил 3 млн 757 тыс. 083 руб. 31 коп.

Максимальное наказание за это нарушение закона — лишение свободы на срок до 2 лет.